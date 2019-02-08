"Досичеславились": в Днепре на дорогу рухнула замертво целая стая птиц

Сичеславскую Набережную в Днепре засыпали мертвые птицы.

Целая стая мертвых птиц рухнула не только на проезжую часть, но и на обочину, пишет Информатор.

Авто, которые едут по набережной, пытаются объезжать трупы, но дорожное полотно ими буквально укрыто.

Причина массовой гибели птиц на данный момент не сообщается.

Пользователи соцсетей узрели в этом знак. В частности, энергоэксперт Валентин Землянский пишет "Досичеславились… Знаки. Они везде".

Напомним, Рада поддержала переименование Днепропетровской области. Регион станет Сичеславским.

Позднее мэр Днепра негативно высказался о переименовании области. Градоначальник полагает, что не следует менять название Днепропетровской области на Сичеславскую.

В свою очередь глава ГФС обложила мэра Днепра из-за переименования Днепропетровской области. Комментируя тираду Филатова, Томчук напомнила строчку из песни Дорожная Ленинграда. "У "Ленинграда" хорошая песня есть - ехай на х*й", - написала она в Facebook.