"Ехай на х*й": глава ГФС обложила мэра Днепра из-за переименования Днепропетровской области

Борис Филатов выступил резко против смены названия области на Сичеславскую.
Глава налоговой администрации Днепропетровской области Оксана Томчук критически оценила комментарий мэра Днепра Бориса Филатова о переименовании Днепропетровской области.
Филатов выступил резко против смены названия области на Сичеславскую. "Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он в Facebook.
Комментируя тираду Филатова, Томчук напомнила строчку из песни Дорожная Ленинграда.
"У "Ленинграда" хорошая песня есть - ехай на х*й", - написала она в Facebook.
Кроме того, Томчук прокомментировала переименование области фотографией пива и надписью "#СічеславськаТАК!".
Напомним, ранее Филатов заявил, что к инициативе парламентариев относится спокойно, но убежден в полном провале этой затеи.