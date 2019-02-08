"Ехай на х*й": глава ГФС обложила мэра Днепра из-за переименования Днепропетровской области

Оксана Томчук/ dp.sfs.gov.ua

Глава налоговой администрации Днепропетровской области Оксана Томчук критически оценила комментарий мэра Днепра Бориса Филатова о переименовании Днепропетровской области.

Филатов выступил резко против смены названия области на Сичеславскую. "Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он в Facebook.

Комментируя тираду Филатова, Томчук напомнила строчку из песни Дорожная Ленинграда.

"У "Ленинграда" хорошая песня есть - ехай на х*й", - написала она в Facebook.

Кроме того, Томчук прокомментировала переименование области фотографией пива и надписью "#СічеславськаТАК!".

Напомним, ранее Филатов заявил, что к инициативе парламентариев относится спокойно, но убежден в полном провале этой затеи.