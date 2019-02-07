Мэр Днепра негативно высказался о переименовании области

Филатову не понравилось новое название области / УНИАН

Мэр Днепра Борис Филатов выступил против смены названия Днепропетровской области на Сичеславскую.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он в Facebook.

Филатов добавил, что к инициативе парламентариев относится спокойно, но убежден в полном провале этой затеи.

Напомним, 7 февраля Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Как известно, альтернативный законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, который инициировал президент Петр Порошенко, нардепы не поддержали.

В ноябре 2018 года Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область. Глава государства не хочет, чтобы регион назывался в честь Григория Петровского.