Мэр Днепра негативно высказался о переименовании области

Градоначальник полагает, что не следует менять название Днепропетровской области на Сичеславскую.
Мэр Днепра Борис Филатов выступил против смены названия Днепропетровской области на Сичеславскую.
"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал он в Facebook.
Филатов добавил, что к инициативе парламентариев относится спокойно, но убежден в полном провале этой затеи.
Напомним, 7 февраля Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
Как известно, альтернативный законопроект №9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, который инициировал президент Петр Порошенко, нардепы не поддержали.
В ноябре 2018 года Порошенко предложил декоммунизировать Днепропетровскую область. Глава государства не хочет, чтобы регион назывался в честь Григория Петровского.