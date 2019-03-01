Унижения, обыски и камеры в туалете: в Одессе центр реабилитации стал "тюрьмой для детей"

1 марта 2019, 20:56

В Одессе дети массово сбегают из центра социально-психологической реабилитации.

Насилие, ребенок, дети
В Одессе проверяется информация об издевательстве над детьми / mchildren.ru

В Одессе центр социально-психологической реабилитации детей, расположенный на улице Героев Крут, в котором находятся несовершеннолетние из различных социальных категорий, стал "тюрьмой для детей".

Как рассказала известная общественница, инспектор патрульной полиции Зоя Мельник в Facebook, в центре "права и свободы детей грубо нарушаются и ограничены теми, кто их должен защищать".

По ее словам, вместо положенных 9 месяцев дети "проходят психологическую реабилитацию" годами, администрацией заведения вводятся карантины, чтобы ограничить встречи детей с близкими и родственниками. Кроме того, детям запрещено пользоваться мобильными телефонами (телефоны отбирают сразу при поступлении), детей унижают и "буквально обыскивают".

"А в туалете и душевой кабине этого "рая для детей" однажды при проверке обнаружили камеры видеонаблюдения. Девочки-подростки, которые знали об этом, выключали свет чтоб помыться или сходить в туалет. Или одна мылась, а вторая закрывала полотенцем камеру. Кому и в каких целях в голову пришла идея повесить камеры, мне неизвестно", - написала общественница.

Также в центре по воскресеньям якобы работает принудительная воскресная школа, и с лета 2018 года дети массово сбегают из центра.

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"Бегут из-за условий пребывания там. Дети неоднократно жаловались на жестокое обращение", - акцентировала Мельник.

В свою очередь областная полиция начала проверку информации об издевательстве над детьми в городском центре социально-психологической помощи.

По словам начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Одесской области Виталия Капуляка, в учреждении ограничено пользование средствами связи, но, по предварительным данным, якобы только во время учебного процесса.

"Также в центре установлены камеры видеонаблюдения, которые в настоящее время не работают. Они установлены с превентивной целью для недопущения жестокого обращения между детьми или со стороны воспитателей и других негативных явлений. О месте расположения камер дети осведомлены", - заявил Капуляк, добавив, что в душевых видеокамеры не обнаружены.

По его словам, проверка продолжается.

Напомним, ранее было опубликовано видео ужасных условий в интернате на Львовщине.

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Одесса дети издевательства
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