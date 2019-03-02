Порошенко отдал приказ по бойцам на передовой

Доплата на второй линии, по его словам, должна быть повышена на тысячу гривен составить 5500 грн.
Президент Петр Порошенко приказал повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой.
Об этом президент сообщил во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил, передает пресс-служба главы государства.
"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тыс. грн. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн. для каждого военнослужащего", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.
Доплата на второй линии, по его словам, должна быть повышена на тысячу гривен составить 5500 грн.
Накануне журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.