"В его доме пожар": Лукашенко распек Порошенко из-за Донбасса

Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко / president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко должен быть как никто другой заинтересованным в окончании войны на Донбассе.

Об этом Лукашенко заявил в ходе "Большого разговора" с представителями общественности и СМИ, передает портал Liga.net.

"Я Петру Алексеевичу сказал: простая вещь, война где идет? - на территории Украины. Кто должен быть больше заинтересован в том, чтобы ее не было? - президент Украины. Путин, я это точно знаю, не хочет эскалации. Ему нужно, чтобы... Из всей ситуации надо выходить красиво для всех сторон. Но первые шаги должен делать президент страны. Это в его доме пожар... Я сказал одному и второму президенту: договоритесь вдвоем, каким путем идти. Это, конечно, будет больше после президентских выборов", - сказал брезидент Беларуси.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.