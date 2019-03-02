"Убивай его нах*й!" В Херсоне произошла массовая драка между радикалами и ветеранами АТО

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В Херсоне произошла массовая драка с участием представителей Национального корпуса, ветеранов АТО и полицейских.

Об этом сообщает местное издание Гривна.

Конфликт начался в здании горсовета, где рассматривался вопрос о переименовании улицы Лютеранской.

Представителя Нацкорпуса требовали назвать ее в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк, а участники АТО - в честь погибшего под Иловайском командира "Херсона" Руслана Сторчеуса.

Спор перерос в перепалку, а после - в потасовку. Сессия горсовета была сорвана, а сотрудники полиции зачистили зал и перекрыли вход в здание. Столкновения продолжились уже на улице. По итогам драки трое человек были задержаны. Остальные разошлись, не достигнув согласия по поводу переименования улицы.

Опубликовано Гривна. Херсон Пятница, 1 марта 2019 г.

Ранее глава МВД Арсен Авакаов заявил, что сотрудники СБУ помогали в проведении акции протеста С14 и других националистических организаций.

"Председатель СБУ Василий Грицак - честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы. Что я имею в виду? Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела", - сказал Аваков.