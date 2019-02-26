Мэра Херсона на сессии горсовета облили водой

В горсовете обсуждали переименование улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк.
В горсовете Херсона около 50 человек приняли участие в акции протеста в связи с переименованием улицы Лютеранской в честь активистки Екатерины Гандзюк.
Как передает УНИАН, акция состоялась накануне в сессионном зале Херсонского горсовета перед началом второй части пленарного заседания очередной сессии. В мероприятии приняли участие херсонские активисты, представители общественных организаций участников АТО, горожане, живущие на улице Лютеранской, а также некоторые депутаты Херсонского горсовета.
Последние обвинили Херсонского городского голову Владимира Миколаенко в манипулировании и введении депутатов в заблуждение во время голосования 22 февраля за проект решения о переименовании указанной улицы.
Жительница улицы Лютеранской Валерия Ткачева отметила, что она и другие жители намерены оспаривать ее переименование в суде.
Миколаенко в ответ на слова протестующих, назвавших Гандзюк псевдоактивисткой, обвинил их во лжи и заявил, что уже подписал решение горсовета о переименовании Лютеранской.
После этого херсонский активист, участник АТО Андрей Наливайко схватил стоявшую на столе, за которым сидел мэр, бутылку с водой и облил Миколаенко. Городской голова под крики "Ганьба!" покинул сессионный зал.
У міській раді Херсона протестують проти перейменування вулиці на честь Гандзюк. Міського голову Володимира Миколаєнка облили водою і скандують "Ганьба!" pic.twitter.com/rehyCdS6ZL— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 лютого 2019 р.
Участники акции протеста приняли решение обратиться в суд по поводу отмены решения сессии Херсонского горсовета о переименовании улицы Лютеранской.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Служба безопасности Украины использовала дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.
Как известно, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в организации убийства Гандзюк.
13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, "создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством".
В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.
Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.