Мэра Херсона на сессии горсовета облили водой

Гандзюк / 112.ua

В горсовете Херсона около 50 человек приняли участие в акции протеста в связи с переименованием улицы Лютеранской в честь активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает УНИАН, акция состоялась накануне в сессионном зале Херсонского горсовета перед началом второй части пленарного заседания очередной сессии. В мероприятии приняли участие херсонские активисты, представители общественных организаций участников АТО, горожане, живущие на улице Лютеранской, а также некоторые депутаты Херсонского горсовета.

Последние обвинили Херсонского городского голову Владимира Миколаенко в манипулировании и введении депутатов в заблуждение во время голосования 22 февраля за проект решения о переименовании указанной улицы.

Жительница улицы Лютеранской Валерия Ткачева отметила, что она и другие жители намерены оспаривать ее переименование в суде.

Миколаенко в ответ на слова протестующих, назвавших Гандзюк псевдоактивисткой, обвинил их во лжи и заявил, что уже подписал решение горсовета о переименовании Лютеранской.

После этого херсонский активист, участник АТО Андрей Наливайко схватил стоявшую на столе, за которым сидел мэр, бутылку с водой и облил Миколаенко. Городской голова под крики "Ганьба!" покинул сессионный зал.

У міській раді Херсона протестують проти перейменування вулиці на честь Гандзюк. Міського голову Володимира Миколаєнка облили водою і скандують "Ганьба!" pic.twitter.com/rehyCdS6ZL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 лютого 2019 р.

Участники акции протеста приняли решение обратиться в суд по поводу отмены решения сессии Херсонского горсовета о переименовании улицы Лютеранской.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Служба безопасности Украины использовала дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

Как известно, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в организации убийства Гандзюк.

13 февраля на заседании суда Мангер заявил, что Гандзюк сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Даниилом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, "создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством".

В СБУ назвали абсурдным и клеветническим заявление Мангера об организации генералом СБУ Доценко покушения на Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.