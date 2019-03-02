Генерал США пристыдил чиновников Украины: не вижу, чтобы были озабочены войной на Донбассе

2 марта 2019, 19:16

Бен Ходжес обратил внимание на непрозрачность военного бюджета Украины.

Бен Ходжес
Бен Ходжес / Reuters

Со стороны украинских чиновников не видно реальной озабоченности войной на Донбассе, заявил бывший командующий воинскими подразделениями США в Европе Бен Ходжес.

"Может быть, меня после этого не пригласят в Украину. Но я должен сказать: я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной на востоке Украины и тем, что там гибнут украинские солдаты. Ни озабоченности, ни злости по этому поводу среди высокопоставленных лиц", – подчеркнул он в Одессе во время первой международной конференции "Одесские дебаты: объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров".

По его мнению, помощь со стороны США должна заключаться в том, чтобы способствовать приближению армии Украины к стандартам НАТО.

"Но необходима прозрачность бюджета, так как пока непонятно, на что конкретно идут средства и каким образом расходуются на бойцов, которые востоке защищают суверенитет страны", - считает экс-командующий войсками США в Европе.

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Он также назвал невероятным факт захода в оккупированный Крым коммерческих судов стран НАТО, передает УНИАН.

"В первую очередь, мы должны отбросить все, что даже отдаленно выглядит, будто бы мы, Запад, признали российский суверенитет над Крымом. Факт того, что коммерческие суда стран НАТО, таких как Турция, заходят в Севастополь, для меня невероятен. Как мы можем, если Украина сказала, что эти порты закрыты, в странах НАТО или других государствах заходить в эти порты так, будто бы это нормальное дело?" – добавил Ходжес.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Донбасс Россия Украина США Крым Бен Ходжес
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