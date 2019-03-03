"Подонок задержан": в Одессе убили бабушку и внука, опубликовано фото подозреваемого

Парень, подозреваемый в совершении двойного убийства в Одессе, ранее был судим.
В субботу, 2 марта, в Суворовском районе Одессы на территории жилого массива Котовского застрелили бабушку и молодого мужчину — ее внука.
Бабушку и внука убили выстрелами в голову, по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего парня, который знал жертв и ранее был судим, пишет Думская.
Начальник Главного управления Нацполиции на Одесчине Дмитрий Головин сообщил, что злоумышленник отобрал у женщины банковскую карту и телефон. Также Головин показал фотографию задержанного подозреваемого.
"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег двумя выстрелами в голову... оборвал ее (пожилой женщины — Ред.) жизнь и жизнь ее внука", — отметил он.
Ранее стало известно, что в Одесской области 24-летняя женщина-жительница Балтского района родила самостоятельно дома девочку, а потом замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.