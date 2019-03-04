В Украине объявили штормовое предупреждение: опубликованы погодные сводки и карта

Штормовое предупреждение / УНИАН

В понедельник, 4 марта по Украине объявлено штормовое предупреждение.

Такое сообщение опубликовали представители УкрГидрометцентра и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По их данным, порывы ветра будут со скоростью 15-20 метров в секунду, на высокогорье Карпат − 25 метров в секунду, кроме южной части Украины.

Кроме того, ожидаются обильные осадки в виде дождя в восточных областях и на севере Левобережья страны − местами с мокрым снегом.

По Киеву и Киевщине 4 марта тоже будет дождь. Ветер − юго-западного направления, 7-12 метров в секунду, с порывами 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве.