"Отрывают от родственника": Беглый экс-глава МВД "разошелся" из-за "братских России и Украины"

Виталий Захарченко / krymedia.ru

Скандальный бывший глава Министерства внутренних дел Виталий Захарченко, ныне скрывающийся в РФ, обвинил Украину в разрыве "братских" связей с Россией.

По его мнению, в сложившейся ситуации якобы заинтересованы страны Запад, желающие окончательно превратить Украину в антироссийский инструмент. Фрагмент выступления Захаренко показал в своем видеоблоге на сервисе YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Рассматривают (на Западе — Главред) Украину как некий инструмент, при помощи которого можно воздействовать, прежде всего, на ближайшего соседа — Российскую Федерацию. Этот инструмент создавался не на протяжении последних пяти лет, а на протяжении фактически всей так называемой независимости Украины после развала СССР. Потому что идея политиков, прежде всего, западной цивилизации — оторвать Украину от своего родственника, собственного народа, веры, византийской цивилизации. И мало того, что отделить и оторвать — необходимо создать в его лице врага", — высказался Захарченко.

Напомним, ранее в Москве Захарченко и бывший украинский премьер-министр Николай Азаров анонсировали свое возвращение в Украину.