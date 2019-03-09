"Погоня, ДТП и травма": в Киеве копы гонялись за 16-летним выпившим лихачом на иномарке

В Киеве копы гонялись за выпившим 16-летним парнем на иномарке / facebook.com/KyivOperativ

В пятницу, 8 марта, поздно вечером в Киеве 16-летний парень угнал у своего отца автомобиль Lancia, за ним гонялись патрульные.

Машина правоохранителей "помогла" иномарке не вписаться в поворот — произошла авария, коп получил травму руки, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, потом оказалось, что парень был не совсем трезвым — драгер показал наличие в крови 0,78 промилле алкоголя.

"Примерно в 23:30 на линию 102 поступил вызов о том, что из двора дома был угнан автомобиль…Lancia... Спустя пару десятков минут указанный автомобиль был замечен патрульными полицейскими у Владимирского рынка", — отмечается в сообщении.

Водитель иномарки якобы не реагировал на требования полицейских остановиться, началась погоня, копы выставляли ограждения, но он их объезжал.

"Погоня закончилась аж на Антоновича, 165, тем, что Lancia не вписалась в поворот, а патрульный Toyota Prius в этом помог… Как выяснилось позже, за рулем угнанного авто оказался 16-летний сын заявителя по угону…", — говорится в посте.

Напомним, 7 февраля в Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Потом чиновник травмировал патрульную, оформлявшую аварию.