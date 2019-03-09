"Обгоревшее тело": на Одесчине найден погибшим израильтянин

На Одесчине нашли погибшим гражданина Израиля / УНИАН

В селе Семеновка Белгород-Днестровского района Одесской области нашли тело гражданина Израиля, который пропал в январе, иностранец погиб больше месяца назад.

На Одесчине погиб израильтянин Александр Бохонов, 1986 года рождения, сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным ведомства, тело иностранца обнаружили в трансформаторной подстанции, оно было обгоревшим.

"По предварительным выводам экспертов, следов насильственной смерти нет… Тело обгорело в результате удара электрическим током. Приезжали родственники, которые опознали мужчину", — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 3 января в Харькове в одной из квартир дома, расположенного по ул. Валентиновской, полицейские нашли мертвыми двух студенток из Турции. На телах иностранок были признаки насильственной смерти. Позже в Турции задержали гражданина страны, подозреваемого в убийстве девушек.