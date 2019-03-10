В Днепре и Запорожье перестали работать линии экстренных служб

ГСЧС / dsns.gov.ua

Из-за повреждения магистральной линии в Днепропетровской области с утра воскресенья временно не работают спецлиния 101.

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

"Временно не работает линия спецсвязи! 10 марта, с 5.00, в связи с повреждением магистральной линии, возникли проблемы со связью на территории Днепропетровской области. С мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон" невозможно дозвониться на спецлинию 101", - сказано в сообщении.

Такие же проблемы наблюдаются и в Запорожской области. В связи с техническими неисправностями с утра воскресенья не работают номера 101, 102, 103 и 112.

Когда удастся ликвидировать аварии на линиях связи, не сообщается.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.