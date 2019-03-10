Сваленные крыши и рухнувшие деревья: в Сети показали снимки последствий непогоды в Украине

В воскресенье, 10 марта, во многих городах Украины из-за сильного и шквального ветра случилось несколько инцидентов с повреждениями.Сперва в центре Львова сорвало крышу с двухэтажного дома по адресу: улица Рыбная, дом №5. При этом оказалась повреждена крыша на двух соседних домах. Повреждения получил и припаркованный рядом автомобиль.

Кроме того, из-за сильного ветра на перекрестке улиц Сяйво и Широкой упал двадцатилетний тополь и опора с контактной сетью. Из-за этого пришлось временно прекратить движение троллейбуса № 12.Кроме того, в это же самое время в Ивано-Франковской области в результате порывов сильного ветра произошло падение деревьев, в отдельных случаях - прямо на проезжие части дорог.

Для оказания помощи населению для освобождения проезжих частей дорог были привлечены подразделения Управления ГСЧС в области, в частности в Рогатынском, Кольском, Тисменицком районах, городах Калуше, Надворной и в Ивано-Франковске, сообщает портал БлицИнфо.

Напомним, ранее синоптики предупредили, когда в Киеве задождит и похолодает.