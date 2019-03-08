Синоптики предупредили, когда в Киеве задождит и похолодает

В Киеве 12 марта похолодает, предупредили синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 9 марта, днем максимальная температура воздуха составит +13 градусов, 10-11 числа — +10, а 12 числа — +7 градусов.

В субботу днем будет переменная облачность, существенные осадки не ожидаются, а потом задождит, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 9 марта в столице ночью температура составит +4…+6 градусов, а днем — +11…+13.

В Гидрометцентре отметили, что 10-11 числа ночная температура составит +3…+5, а дневная — +8…+10 градусов. Ночью и днем прогнозируются дожди. Позже — 12 марта, ночью ожидается -1…+1 градус, а днем — +5…+7. Днем возможен дождь.

В Киеве 12 марта похолодает, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 10-12 марта в Украину придет похолодание, ночью возможны небольшие морозы — до -3…-4 градусов.