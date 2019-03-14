Скільки коштує та як скласти на 200 балів: все, що слід знати про пробне ЗНО 2019

14 марта 2019, 03:31

Главред дізнався, що обов’язково слід знати усім, хто бажає таке оцінювання пройти.

тестирование
Пробне ЗНО 2019 – все, що слід знати / Униан

Незабаром майбутніх українських студентів чекає нове випробування – пробне ЗНО з української мови 2019. Главред дізнався, що обов’язково слід знати усім, хто бажає таке оцінювання пройти.

Пробне ЗНО 2019: українська мова і література

Пробне ЗНО 2019 з укрмови і літератури назначене на 16 березня.

У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Пробне ЗНО 2019: дата

Потім ще буде ЗНО 2019 пробне з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, німецької, іспанської та французької) — 23 березня.

Визначення результатів пробного незалежного оцінювання

Результати пробного ЗНО мають оприлюднити: з української мови і літератури — 22 березня, з інших предметів — 29 березня. Їх буде розміщено на інформаційних сторінках.

Пробне ЗНО: реєстрація

Читайте такжеКлимкин шокирован "позорными" знаниями украинских школьников по математикеНа пробне ЗНО кабінет онлайн можна реєструвати вже зараз. Робити це можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Зокрема, пробне ЗНО 2019 Днепр проводить на сторінці dneprtest.dp.ua, пробне ЗНО 2019 Київ – kievtest.org.ua тощо.

Які документи потрібні для реєстрації та як само їх слід заповняти/куди відсилати – ми вже писали у нашому матеріалі В Украине стартует регистрация на ЗНО 2019: что нужно знать.

Відповіді до пробного ЗНО 2019

Оприлюднення правильних відповідей до завдань на пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології, географії, фізики, хімії — 26 березня.

Пробне ЗНО 2019: ціна

Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника, згідно з наказом Міносвіти і науки від 11.12.2015 року № 1277 "Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", складає 138 грн 00 коп.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
тестирование ЗНО внешнее независимое оценивание
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:31
Скільки коштує та як скласти на 200 балів: все, що слід знати про пробне ЗНО 2019
02:54
В Мелитополе "лицо" Порошенко забросали яйцами, опубликованы фото
02:13
Победительница Евровидения Нетта Барзилай покрасовалась на подиуме в откровенном купальнике Видео
01:44
"Ты стал президентом на крови": в Луцке приготовили баннер для встречи Порошенко
01:28
Число Пи: что это и чем оно интересно Видео
01:13
"Стас, это смерть": запрещенный СБУ Пьеха пострадал из-за наркотиков
00:48
В Boeing отреагировали на отказ стран от их самолетов Видео
00:21
Бавария – Ливерпуль 1:3. Определились четвертьфиналисты в плей-офф Лиги чемпионов Видео
00:02
"Дождемся кризиса": Корчинский озвучил план развала России Видео
13 марта, среда
23:53
Крупнейший коррупционный скандал: ФБР задержало звезд Голливуда
23:25
Холодницкий отстранил прокурора САП из-за коррупции в оборонке Видео
23:22
В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали дворец "Украина" - СМИ
22:58
Луценко пожаловался на ФСБ, перекрывшую контрабанду для оборонки Видео
22:55
В Киеве с 1 мая резко повысят тарифы на электроэнергию и тепло
22:22
Французский депутат рассказал о регулярных поездках в Крым
22:20
Британский парламент не поддержал выход из ЕС без соглашения
22:08
Покойного Кобзона обвинили в секс-домогательствах
21:28
"Я отец изнасилованного ребенка": Юрий Тимошенко озвучил тезисы своей программы
21:22
Кендалл Дженнер похвастала телом в откровенном купальнике: опубликовано фото
20:53
Долой систему: В Луцке парни клеили искусственный пенис на машину копов - опубликованы фото
20:51
На Байконуре украинские специалисты починили систему управления российского Союза-ФГ
20:13
Психологи назвали причины, по которым мужчина изменяют партнершам
20:10
Украина вслед за ЕС закрыла небо для аварийных Boeing 737 Видео
20:06
Социальная доктрина Юлии Тимошенко получила поддержку Федерации профсоюзов Украины выборы
19:49
"Где отрубленные руки?": в Чернигове Порошенко встретили акцией протеста Видео
19:42
Британские СМИ: Украинская молодежь хочет перемен и делает ставку на Зеленского
19:26
Эксперт рассказала, каким должен быть прожиточный минимум украинца
18:57
В ООН определились со статусом задержанных Россией украинских моряков
18:23
Вашингтон создал ведомство для борьбы с финансовыми преступлениями России Видео
18:22
В США суд приговорил экс-политтехнолога Януковича Манафорта к тюрьме Видео
17:40
"Под синькой придумали": Киркоров вознегодовал по поводу "заказа" его убийства Галкиным
16:55
Проект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школах
16:27
Березенко вызвали на допрос в полицию из-за подкупа избирателей - Бутусов
16:12
В ПриватБанке подняли тревогу из-за новой схемы мошенничества с картами
15:52
В Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2
15:28
БДСМ-группа, блогер-андрогин, "женщина-гора": чем будет удивлять Евровидение-2019 Видео
15:22
"Что взяток не брали – выяснили путем опроса в коридоре?": НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонке Видео
15:19
"Борщ из Чебурашки" vs "Лай из соседнего села": Зеленский поглумился над критикой от Тимошенко
14:59
Хуже, чем в Уганде, но лучше, чем Питер: названо место Киева в рейтинге лучших для жизни городов мира Видео
14:51
"Оголтелая русофобская линия": У Путина прокомментировали санкции США насчет его денег
14:20
Американский генерал рассказал, где в Украине и Европе Россия нанесет военные удары
14:16
Зеленский обгоняет Порошенко при любом раскладе: чем интересен новый соцопрос Видео
14:04
Юлию Началову ввели в состояние искусственной комы
13:52
Синоптик назвала "роскошные" синоптические дни в Украине Видео
13:45
Исчезли счета за газ в платежках: в Нафтогазе забили тревогу из-за монетизации субсидий Видео
13:19
"На виселицу!": российский журналист рассказал, чем для Путина и Украины обернется крах "лубянского рейха" Видео
13:08
Жеребьевка 1/4 Лиги Европы 2019: когда пройдет и где смотреть
12:51
"Я не виню": Вера Брежнева впервые прокомментировала развод сестры с Цекало Видео
12:44
Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов 2019: когда пройдет и где смотреть
12:25
Часть Украины накроет "знакомый" циклона Franz — синоптик Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться