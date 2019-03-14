Скільки коштує та як скласти на 200 балів: все, що слід знати про пробне ЗНО 2019

Пробне ЗНО 2019 – все, що слід знати / Униан

Незабаром майбутніх українських студентів чекає нове випробування – пробне ЗНО з української мови 2019. Главред дізнався, що обов’язково слід знати усім, хто бажає таке оцінювання пройти.

Пробне ЗНО 2019: українська мова і література

Пробне ЗНО 2019 з укрмови і літератури назначене на 16 березня.

У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Пробне ЗНО 2019: дата

Потім ще буде ЗНО 2019 пробне з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, німецької, іспанської та французької) — 23 березня.

Визначення результатів пробного незалежного оцінювання

Результати пробного ЗНО мають оприлюднити: з української мови і літератури — 22 березня, з інших предметів — 29 березня. Їх буде розміщено на інформаційних сторінках.

Пробне ЗНО: реєстрація

Читайте такжеКлимкин шокирован "позорными" знаниями украинских школьников по математикеНа пробне ЗНО кабінет онлайн можна реєструвати вже зараз. Робити це можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Зокрема, пробне ЗНО 2019 Днепр проводить на сторінці dneprtest.dp.ua, пробне ЗНО 2019 Київ – kievtest.org.ua тощо.

Які документи потрібні для реєстрації та як само їх слід заповняти/куди відсилати – ми вже писали у нашому матеріалі В Украине стартует регистрация на ЗНО 2019: что нужно знать.

Відповіді до пробного ЗНО 2019

Оприлюднення правильних відповідей до завдань на пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, англійської, німецької, французької, іспанської мов, біології, географії, фізики, хімії — 26 березня.

Пробне ЗНО 2019: ціна

Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника, згідно з наказом Міносвіти і науки від 11.12.2015 року № 1277 "Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти", складає 138 грн 00 коп.