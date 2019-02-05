В Украине стартует регистрация на ЗНО 2019: что нужно знать

ЗНО: все, что нужно знать / Фокус.ua

Регистрация на ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання) 2019 в Украине стартует 5 февраля.

Главред разобрался, какие документы нужно подготовить абитуриенту и как сформировать регистрационную карту.

Регистрация на ЗНО 2019: даты

Регистрация продлится до 18 марта, а выпускникам прошлых годов нужно зарегистрироваться на ЗНО 2019 до 25 марта.

Зарегистрироваться на ЗНО это можно через личный кабинет (предварительно его зарегистрировав), то есть онлайн. Официальный сайт для регистрации на ЗНО в Украине – по ссылке.

Читайте такжеВНО: вся важная информацияВсе зарегистрированные участники должны загрузить со своих страниц приглашения-пропуск с указанием времени и места проведения ЗНО 2019 не позже 30 апреля 2019.

Регистрация для дополнительного ЗНО продлится с 3 по 20 мая: например, для участников АТО и учащихся с неподконтрольных территорий.

Пробное ЗНО 2019 в Украине пройдет с 16 по 23 марта, регистрация на него уже стартовала. Первым будет тестирование по украинскому языку:

Напомним, с задачей для 8 класса справилась только половина выпускников, сдававших ЗНО по математике. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Регистрация на ЗНО 2019: документы

Документы подаются в электронном виде.

При оформлении регистрационной карты абитуриент указывает:

Ф.И.О.;

тип документа, удостоверяющий личность;

дату рождения;

адрес электронной почты;

номер телефона;

информацию об учебном заведении;

категорию выпускника;

место проведения ЗНО;

адрес для получения корреспонденции.

Заполнив регистрационную карту, ученик распечатывает бланк, контрольно-информационный лист, а также пишет на имя директора соответствующего центра оценивания заявление. В карту нужно вклеить два фото размером 3х4.

Документы для регистрации:

заполненная регистрационная карта;

копия паспорта;

копия документа о полном среднем образовании или справка о том, что на данный момент является учащимся.

На копиях отмечается: "Згідно з оригіналом", а также проставляется Ф.И.О., дата и ставится роспись абитуриента.

Абитуриенты этого года подают документы в среднее учебное заведение, которое заканчивают, выпускники прошлых лет – заказным письмом отправляют в центр оценивания качества образования.

После обработки данных Региональный центр отправляет регистрационное сообщение участника ЗНО, сертификат и информационный бюллетень. Получив его, участник ЗНО получает заодно и доступ к личной странице: после этого он может войти туда с помощью номера сертификата и PIN кода.