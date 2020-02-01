Регистрация на ЗНО 2020 – когда стартует и про что нельзя забыть

Регистрация на ЗНО 2020 в Украине стартует уже со следующей недели. Главред коротко и по существу объясняет главное.
Регистрация на ЗНО 2020 в Украине начинается 3 февраля. То есть буквально с понедельника можно подавать комплекты регистрационных документов.
Регистрация на ЗНО 2020 – дата
Конечная дата регистрации на ЗНО 2020 – это 24 марта. При этом сами документы присылать можно до 17 марта – а до 24-го числа еще разрешается вносить правки.
ЗНО 2020 – как регистрироваться
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ЗНО, необходимо:
- создать и правильно оформить регистрационную карточку;
- передать в региональный центр сформированный пакет документов.
Формировать регистрационную карточку нужно с помощью спецсервиса Зарегистрироваться, предварительно выбрав соответсвующую категорию лица.
Процесс регистрации для тех, кто сдает государственную итоговую аттестацию (ДПА), и для тех, кто не делает этого – будет отличаться.
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Кто имеет право сдавать ВНО/ДПА
- выпускник среднего общеобразовательного учреждения;
- учащийся (слушатель) техникума и пр., то есть профессионального или профессионально-технического общеобразовательного учреждения;
- студент вуза;
- выпускники образовательных учреждений, получившие образование за границей.
Кто имеет право сдавать лишь ВНО
- выпускники прошлых лет, если аттестат о полном общем среднем образовании у них уже есть;
- поступающие на бакалавриат.
Дополнительная сессия ВНО 2020
На нее могут рассчитывать:
- те, кто сейчас еще продолжают учебу за границей;
- абитуриенты из зоны ООС;
- если у них совпадают даты ВНО по выбранным предметам (к примеру, тесты по биологии и географии оказались в один день);
- если даты ЗНО 2020 пересекаются с датами проведения международных олимпиад, конкурсов и прочих соревнований, в которых участвует абитуриент;
- по состоянию здоровья (при наличии нужной справки из медучреждения);
- по религиозным убеждениям.
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