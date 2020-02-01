Регистрация на ЗНО 2020 – когда стартует и про что нельзя забыть

Когда регистрация на ЗНО 2020 и как регистрироваться правильно / telegraf.com.ua

Регистрация на ЗНО 2020 в Украине начинается 3 февраля. То есть буквально с понедельника можно подавать комплекты регистрационных документов.

Регистрация на ЗНО 2020 – дата

Конечная дата регистрации на ЗНО 2020 – это 24 марта. При этом сами документы присылать можно до 17 марта – а до 24-го числа еще разрешается вносить правки.

ЗНО 2020 – как регистрироваться

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ЗНО, необходимо:

создать и правильно оформить регистрационную карточку;

передать в региональный центр сформированный пакет документов.

Формировать регистрационную карточку нужно с помощью спецсервиса Зарегистрироваться, предварительно выбрав соответсвующую категорию лица.

Процесс регистрации для тех, кто сдает государственную итоговую аттестацию (ДПА), и для тех, кто не делает этого – будет отличаться.

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Кто имеет право сдавать ВНО/ДПА

выпускник среднего общеобразовательного учреждения;

учащийся (слушатель) техникума и пр., то есть профессионального или профессионально-технического общеобразовательного учреждения;

студент вуза;

выпускники образовательных учреждений, получившие образование за границей.

Кто имеет право сдавать лишь ВНО

выпускники прошлых лет, если аттестат о полном общем среднем образовании у них уже есть;

поступающие на бакалавриат.

Дополнительная сессия ВНО 2020

На нее могут рассчитывать:

те, кто сейчас еще продолжают учебу за границей;

абитуриенты из зоны ООС;

если у них совпадают даты ВНО по выбранным предметам (к примеру, тесты по биологии и географии оказались в один день);

если даты ЗНО 2020 пересекаются с датами проведения международных олимпиад, конкурсов и прочих соревнований, в которых участвует абитуриент;

по состоянию здоровья (при наличии нужной справки из медучреждения);

по религиозным убеждениям.

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