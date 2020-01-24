Разумкову пожаловались на новый закон об образовании: "полетят головы" десятков тысяч учителей

Дмитрию Разумкову сообщили, что в Украине из-за нового закона об образовании будут уволены десятки тысяч педработников / УНИАН

Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины пожаловался спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову на новый закон об образовании.

Из-за нового закона об образовании будут уволены более 70 тысяч педработников, говорится в обращении профсоюза к Разумкову.

В профсоюзе утверждают, что закон содержит дискриминационные и антиконституционные нормы, и попросили спикера парламента не подписывать документ.

"…реализация норм об ограничении права на работу педагогов, которые получат пенсию по возрасту, приведет к увольнению до 1 июля 2020 году более 70 000 учителей, воспитателей и других педагогических работников", - отмечается в сообщении.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о среднем образовании (№0901). В документе говорится, что педработников будут принимать на работу по трудовым договорам, которые будут заключать на срок от одного до трех лет.

Россия негативно отреагировала на принятый закон об образовании. Российское Министерство иностранных дел утверждало, что Киев идем путем "насильственной украинизации".