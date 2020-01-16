Рада одобрила закон о полном общем среднем образовании: что меняется

Получение полного общего среднего образования включает несколько этапов

В четверг, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон О среднем образовании (регистрационный №0901).

Соответствующее решение одобрили 327 народных депутатов, против - трое, воздержались 54, не голосовали 16.

Закон о среднем образовании: главные изменения

В частности, законом определено, что получение полного общего среднего образования включает следующие этапы: начальное образование - четыре года; базовое среднее образование - пять лет; профильное среднее образование – три года.

Кроме того, полное общее среднее образование может быть получено по очной (дневной), дистанционной, сетевой, экстренной, семейной (домашней) формам или форме педагогического патронажа, а также по очной (вечерней), заочной формам (на уровнях базового и профильного среднего образования).

Обучение в школе: на каком языке учить ребенка

Языком образовательного процесса в заведениях общего среднего образования является государственный язык. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и реализуют право на обучение на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях, получают: базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20 процентов годового объема учебного времени в 5 классе с ежегодным увеличением такого объема (не менее 40 процентов в 9-м классе); профильное среднее образование - на государственном языке в объеме не менее 60 процентов годового объема учебного времени.

Читайте такжеОтмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школахЛица, принадлежащие к другим национальным меньшинствам Украины, получают в государственных, коммунальных или корпоративных учебных заведениях базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного времени.

При этом законом предусмотрено, что право на обучение на языке коренного народа или национального меньшинства Украины наряду с государственным языком реализуется в отдельных классах с обучением на соответствующем языке.

Обратим внимание на то, что частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и/или юридических лиц, отныне имеют право свободного выбора языка образовательного процесса (кроме учебных заведений, получающих публичные средства) и обязаны обеспечить овладение учащимися государственного языка в соответствии с государственными стандартами.

Начальная школа: где будут конкурсы для первоклашек

Законодатели решили, что зачисление в начальную школу и гимназии должно происходить без проведения конкурса, кроме случаев, определенных законодательством. Зачисление детей в заведения образования на конкурсной основе (проведение каких-либо мероприятий, направленных на проверку знаний, умений, навыков или других компетенций ребенка) для получения начального образования запрещается, кроме заведений специализированного образования и частных учебных заведений.

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В то же время в коммунальное заведение для получения начального и базового среднего образования в порядке, определенном законодательством, обязательно зачисляются все дети, которые: проживают на территории обслуживания учебного заведения; являются родными братьями и/или сестрами детей, которые получают образование в этом учебном заведении; являются детьми работников этого заведения.

Каникулы и время уроков: что меняется

Закон определят, что непрерывная учебная деятельность учащихся заведений общего среднего образования не может превышать 35 минут (для 1 года обучения), 40 минут (2-4 гг. обучения), 45 минут (5-12 гг. обучения), кроме случаев, определенных законодательством. Продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Отныне количество учеников в классе (наполняемость класса) государственного, коммунального заведения не может составлять менее 5 учеников и больше: 24 учеников, получающих начальное образование; 30 учеников, получающих базовое или профильное среднее образование.

Итоговая аттестация и неформальное образование

Вместе с тем законом определено, что ученик имеет право на признание учебным заведением результатов его обучения, предусмотренных образовательной программой образовательного заведения, которые были получены им путем неформального и/или информального образования.

Читайте такжеНужно наконец признать полную катастрофу украинского образованияТакже закон подразумевает, что каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в области образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

Права родителей и отбор для учителей

В соответствии с новым законодательным актом, не могут работать в учебном заведении или привлекаться к участию в образовательном процессе (проведение учебных занятий, лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, конкурсов, оценки результатов обучения и т.д.) лица, совершившие преступление против половой свободы или половой неприкосновенности ребенка, или в присутствии ребенка или с использованием ребенка.

Законом определено, что педагогические работники заведений образования принимаются на работу по трудовым договорам в соответствии с требованиями этого закона и законодательства о труде. Педагогические работники государственных и коммунальных заведений общего среднего образования, которые достигли пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, работают на основе трудовых договоров, которые заключаются сроком от одного до трех лет. Учредители частных и корпоративных учебных заведений самостоятельно определяют порядок заключения трудовых договоров, в том числе срочных, с лицами, которые принимаются на должности работников соответствующих заведений образования в соответствии с требованиями этого закона и законодательства о труде.

Законом предусмотрено, что родители учащихся имеют право присутствовать на учебных занятиях своих детей по предварительному согласованию с руководителем учебного заведения.

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Напомним, в 2017 году в Украине вступил в силу скандальный закон Об образовании. Ранее Венецианская комиссия опубликовала решение по скандальному закону об образовании. Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время отмечается, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статье закону, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.