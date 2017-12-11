Венецианская комиссия опубликовала решение по скандальному закону об образовании

Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ доступен на сайте комиссии, пишет "Европейская правда".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время отмечается, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статье закону, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

По мнению комиссии, "при исполнении ст. 7 в том виде, как она принята", Украина должна в полной мере использовать гибкость, предусмотренную п. 4 ст. 7, при принятии имплементационного законодательства для обеспечения значительного уровня преподавания официальными языками ЕС для соответствующих меньшинств.

Кроме того, Украина должна продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка.

Комиссия рекомендует улучшить качество преподавания государственного языка (для представителей меньшинств. — ред.).

Также комиссия предлагет внести изменения в переходные положения закона "Об образовании", обеспечив более длительный переходный период для постепенного осуществления реформы.

Кроме того Украина дорлжна освободить частные школы от новых языковых требований согласно статье 13 Рамочной конвенции.

Украине рекомендуют в рамках выполнения нового закона "Об образовании" начать новый диалог с представителями национальных меньшинств и всех заинтересованных сторон относительно языкового вопроса в образовании.

Также в документе идет речь о том, что украинские власти должны обеспечить, чтобы выполнение Закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах.

В то же время, Венецианская комиссия подчеркнула, что Украине следует изменить "языковую статью" в части обучения на русском.

"Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому возникает вопрос дискриминации", — говорится в решении.

Напомним, что согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке какое-то количество предметов.

А с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС — "одну или несколько дисциплин". А если речь не идет об официальном языке ЕС, например, о русском, — то лишь язык и литературу своего меньшинства.

Ранее Венецианская Комиссия поставила точку в "языковом споре" между Венгрией и Украиной.