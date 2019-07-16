Скандальный закон об образовании: КСУ признал конституционной языковую статью

КСУ признал конституционной языковую статью / ccu.gov.ua

Норма закона Об образовании, которая регламентирует использование государственного языка в школах для представителей национальных меньшинств, признана Конституционным судом Украины соответствующей Основному закону, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник, 16 июля.

Больше никаких подробностей Лилия Гриневич не сообщила.

Напомним, 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу скандальный закон Об образовании.

С тех пор между Украиной и Венгрией из-за языковой статьи нового закона Об образовании длится конфликт. В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии пригрозила Украине помехами на пути в НАТО и ЕС.

Также ранее Лилия Гриневич рассказала, как Венгрия "задабривает" учителей на Закарпатье.

Читайте такжеВ НАТО поддержали Венгрию в конфликте из-за украинского закона об образованииКроме того, ранее Венецианская комиссия опубликовала решение по скандальному закону об образовании. Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время отмечается, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статье закону, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

По мнению комиссии, "при исполнении ст. 7 в том виде, как она принята", Украина должна в полной мере использовать гибкость, предусмотренную п. 4 ст. 7, при принятии имплементационного законодательства для обеспечения значительного уровня преподавания официальными языками ЕС для соответствующих меньшинств.

Кроме того, Украина должна продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка.