Гриневич рассказала, как Венгрия "задабривает" учителей на Закарпатье

Венгрия доплачивает учителям на Закарпатье, сообщила Лилия Гриневич / "УНИАН"

Власти Венгрии в Закарпатской области доплачивают украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке.

На Закарпатье языковая ситуация дискриминирующая в отношении детей, рассказала глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич в эфире радио НВ.

По словам министра, очевидно, что венгерские власти не хотят ничего менять на Закарпатье — "давайте все предметы будут в школах на венгерском языке".

"Мы уже видим, к чему это привело. Очень часто есть сопротивление со стороны учителей, так как не секрет, что Венгрия как страна доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке", — отметила чиновница.

Напомним, 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании". Президент Петр Порошенко подчеркивал, что документ повышает роль украинского языка в образовательном процессе.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто говорил, что образовательный закон Украины "ударил" по правам национальных меньшинств.

Чиновник пригрозил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства". Позже стало известно, что на Закарпатье выдавали венгерские паспорта.