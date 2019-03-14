Гриневич рассказала, как Венгрия "задабривает" учителей на Закарпатье

Венгерские власти не хотели бы менять языковую ситуацию в Закарпатской области, полагает министр образования.
Власти Венгрии в Закарпатской области доплачивают украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке.
На Закарпатье языковая ситуация дискриминирующая в отношении детей, рассказала глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич в эфире радио НВ.
По словам министра, очевидно, что венгерские власти не хотят ничего менять на Закарпатье — "давайте все предметы будут в школах на венгерском языке".
"Мы уже видим, к чему это привело. Очень часто есть сопротивление со стороны учителей, так как не секрет, что Венгрия как страна доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке", — отметила чиновница.
Напомним, 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании". Президент Петр Порошенко подчеркивал, что документ повышает роль украинского языка в образовательном процессе.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто говорил, что образовательный закон Украины "ударил" по правам национальных меньшинств.
Чиновник пригрозил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства". Позже стало известно, что на Закарпатье выдавали венгерские паспорта.