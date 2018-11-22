В Венгрии заявили о законности выдачи паспортов украинцам на Закарпатье

Петер Сийярто не понимает, почему нельзя выдавать украинцам венгерские паспорта / Фото: REUTERS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в действиях венгерской стороны, которая на Закарпатье выдавала паспорта украинцам, нет ничего противоречащего законам.

"В международном праве четко прописано, кто имеет право на двойное гражданство. И на Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство. Если вы посмотрите на украинские законы, то там нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны – это преступление или это запрещено", - сказал он в интервью DW.

По словам дипломата, это не противоречит и законам Украины, поскольку документ о наказании за подобные действия только зарегистрирован в Верховной Раде.

Сийярто выразил недоумение в связи с тем, что действия венгерских дипломатов спровоцировали в Украине масштабный скандал.

"Все, что мы делали, полностью соответствовало венгерским, международным и европейским нормам", – добавил глава венгерского МИД.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям паспорта.

Позже Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.