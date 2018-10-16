Венгрия продолжает раздавать паспорта закарпатским украинцам, несмотря на скандал - СМИ

Скандал привел к тому, что Венгрия выдает паспорта закарпатцам на своей территории - но выдает / Фото: turizmusonline.hu

После масштабного скандала с раздачей венгерских паспортов в Берегово Венгрия вовсе не прекратила наделять живущих на Закарпатье граждан Украины вторым гражданством. Венгры продолжают свое дело, но при этом перенесли торжественную церемонию вручения из Закарпатья на венгерскую территорию, где Украина не может предъявить им таких претензий.

"Будапешт поручил временно приостановить торжества при вручении гражданства на территории Закарпатской области – теперь они будут проходить на территории Венгрии в присутствии органов местного самоуправления приграничного с Украиной региона Саболч-Сатмар-Берег", - говорится в материале LB.ua, в котором рассказывается, о чем же шла речь во время визита делегации из Венгрии на Закарпатье, которая встретилась с представителями венгерских организаций Украины.

Кроме того, говорится в материале, Будапешт проводит расследование, стремясь понять, откуда же появилось то скандальное видео из Берегово, которое развалило уютную и удобную венгерскую схему "паспортизации" украинских венгров. А венгерские органы безопасности усилили проверки лиц, подающих документы на получение венгерского гражданства по упрощенной процедуре.

Значительно активизировась и иностранные агенты Венгрии, прячущиеся за названием "венгерские общественные организации" - Общество венгерской культуры Закарпатья и Демократический союз венгров Украины. Так, они сообщили, что из-за усиления досмотров представителей венгерского меньшинства на украино-венгерской границе на предмет наличия венгерского паспорта теперь возобновлена работа служб правовой помощи с участием юристов и венгерских консульств.

Ранее такая же служба работала 2015 году – тогда юристы помогали венграм Закарпатья избегать мобилизации в Вооруженные силы Украины. Пока другие населяющие Украину национальные меньшинства воевали, венгры массово уклонялись от военной службы.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.

Как известно, украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.