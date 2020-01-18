Россия обвинила Украину в "насильственной украинизации"

Россия выдвинула Украине обвинение из-за закона о среднем образовании / Фокус

Российская Федерация негативно восприняла закон о среднем образовании, принятый Верховной Радой.

Киев идем путем "насильственной украинизации", говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В МИД утверждают, что в украинском государстве русский язык "продолжает подвергаться двойной дискриминации".

"Русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке. Кстати, под эти меры попадает не только русский язык, но также, например, белорусский и идиш… официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации…", - полагают в министерстве.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о среднем образовании (№0901) 16 января. В документе говорится, что языком образовательного процесса в заведениях общего среднего образования является государственный язык - украинский.