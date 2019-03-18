Российский инженер заявил об исчезновении Азовского моря из-за Крымского моста

18 марта 2019, 01:16

Эксперт спрогнозировал заболачивание Керченского пролива.

Крымский мост
Крымский мост провоцирует гибель акватории Азовского моря / fkutaman.ru

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар убежден, что строительство Крымского моста нарушило водообмен между Черным и Азовским морями, что в будущем нанесет непоправимый вред акватории Азова.

"Написал мне инженер из Керчи, который высказал опасения о том, что Керченский пролив станет болотом. А к этому все и идет за счет того, что на фарватере уменьшаются глубины за счет наносов. Уже официально глубина уменьшилась на полтора метра", - цитирует инженера Обозреватель.

Издание отмечает, что опасения Медовара подтвердили океанологи. Причина заключается в том, что дно в Керченском проливе шероховатое, а мост приведет к увеличению накоплений на дне. Постепенно произойдет заболачивание территории, что спровоцирует колоссальное нарушение водообмена между морями.

Читайте такжеКак Керченский мост превратился в головную боль для самой России"Азовское море и так уже терпит серьезный ущерб, там гибнет фауна, потому что уменьшилось течение пролива и уменьшился водообмен. Поэтому в перспективе Азовское море может постигнуть участь Аральского моря, от которого ничего не осталось", - заявил инженер-гидрогеолог.

Отмечается, что в России о проблеме знают, поэтому проводили чистку канала. Однако отходы были выброшены не глубины Черного моря, а около Керченского пролива. Течение снова занесло их в канал, где произошло накопление водорослей.

"Нужно срочно демонтировать этот мост и освободить пролив, потому что Азовское море совсем внутреннее, у него единственная связь с миром – это Черное море", – утверждает Медовар.

Как ранее сообщалось, отчаливший от порта в Мариуполе корабль Maryland, следовавший под флагом Либерии, сел на мель в Керченском проливе по причине обмеления, спровоцированного постройкой Крымского моста.

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Черное море Керченский пролив Азовское море Крымский мост
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