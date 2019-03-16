Крымский мост посадил на мель судно под флагом Либерии

Крымский мост основательно посадил на мель судно под флагом Либерии / Most.Life

Отчаливший от порта в Мариуполе корабль Maryland, следовавший под флагом Либерии, сел на мель в Керченском проливе по причине обмеления, спровоцированного постройкой Крымского моста.

Россия установила ограничения по осадке проплывающих суден в 8 метров, а высота либерийского корабля составляет 13,9 метров, максимальная осадка 7,7 метров. Об этом заявляет пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что происшествие произошло районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала, где глубина составляет 8,3 метра.

"Таким образом, технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море. Однако незаконно построенный РФ Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов из Азовского в Черное море", - сказано в документе.

Украинские чиновники утверждают, что существенное обмеление дна могло произойти из-за установки множества опор моста. Сваи занимают значительную площадь дна в проливе и препятствуют естественному перетоку воды из одного моря в другое.

Как известно, судно Maryland под флагом Либерии направлялось из Мариуполя в Италию и село на мель 14 марта. Помочь кораблю пытались четыре буксира, но безрезультатно.

Напомним, в Украине предупредили, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым создает практически эффект дамбы, который приведет к заиливанию Азовского моря.