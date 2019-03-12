В Кабмине объяснили, как Крымский мост "ударит" по Азовскому морю

Азовское море заилится из-за Крымского моста, предупредил Юсуф Куркчи / Скриншот видео с youtube.com

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи предупредил, что построенный Россией мост через Керченский пролив в захваченный Крым создает практически эффект дамбы, который приведет к заиливанию Азовского моря.

В Азовское море впадает река Дон, приливы и отливы позволяли воде перетекать из Азовского моря в Черное и наоборот, создавался особый биологический ритм (температура воды, засоленность, минерализация), говорится в блоге чиновника на Обозревателе.

По словам Куркчи, после строительства Крымского моста изменилось течение.

"…Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание. И вот таких вот "камешков" при строительстве моста насовали так, что теперь Крымский мост создает практически эффект дамбы", — отметил автор.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертЗамминистра добавил, что Керченский мост влияет на биологические процессы в Азовское море, оно будет опресняться больше, поскольку уже стало меньше воды, которая отсасывается из Азова в Черное море во время отливов.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Крымского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины утверждали, что Керченский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. Власти Украины признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.