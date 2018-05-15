Сооружение "на соплях", или Почему россиянам не стоит разъезжать по Крымскому мосту

Когда-то строительство одного моста прокомментировали словами: "То, что разъединил Бог, человек пускай не объединяет". Это же можно сказать и о Крымском мосте. Ведь даже географически Крым не является Россией — он отделен от нее Керченским проливом. Но России припекло, ей хочется соединить мостом Крым и материковую часть…

Прежде всего, хочу напомнить, что Крымский мост — уже не первый. Когда-то на этом месте уже строили мост, и было это сразу после Второй мировой войны. Однако простоял тот мост очень недолго. Безусловно, нынешний Крымский мост строился с использованием уже совершенно других технологий, и он намного прочнее.

Однако специалисты считают, что, если учесть особенности грунтов, течения, подмывы, ледоход, который между Черным и Азовским морями может создавать большое давление, то можно сказать, что Крымский мост расположен в таком месте, что его может ожидать не самое лучшее будущее.

Были проекты по созданию такого моста и в новое время. Об этом уже в независимой Украине велись реальные переговоры с Россией. В частности, это обсуждалось во времена премьерства Юлии Тимошенко. Тогда были проведены исследования и получены экспертные заключения. И эксперты сказали, что построить можно что угодно, но этот мост будет ненадежным, долго простоять не сможет, плюс он потребует колоссальных средств для поддержания в эксплуатационном состоянии.

Потом пришел новый президент и новый премьер, и для них этот вопрос стал еще более принципиальным. И тогда при Азарове были не просто получены экспертные заключения — тогда на место выезжали представители институтов, в первую очередь, российских, проводили исследования и какие-то буровые работы… Это были 2011-2012 годы, и я тогда был народным депутатом — помню, как между собой мы хихикали по этому поводу, шутя, что "строят мост на Луну".

Так вот тогда проводились геологические исследования, оценивали возможность такого строительства. И тогда на очень высоком уровне пришли к выводу: такой мост будет экономически не выгоден и слишком опасен.То есть совсем недавно современные украинские, а главное российские эксперты признали, что мост такой строить нельзя.

Потому, думаю, что будущее Крымского моста — весьма сомнительное. Возможно, он падать и не будет, как тот первый, послевоенный. Однако, исходя из того, что я знаю от геологов, такой мост будет требовать постоянных колоссальных средств на капитальные ремонты, на поддержание его в эксплуатационном состоянии. В итоге, со временем Крымский мост окажется "золотым". Он — из разряда тех объектов, эксплуатация которых обходится дороже, нежели само строительство.

В любом случае, россиянам я бы не советовал особо разъезжать по этому мосту, а то вдруг не доедут.

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Второй важный момент в открытии Крымского моста - показуха и запоздалая пафосность, с помощью которой этому событию пытаются придать веса, чтобы оно не выглядело примитивно и смешно.

Ведь изначально идея сооружения моста стала популярной в 2014 году на пике истерии "Крым-наш". Тогда в России "Крым-нашем" можно было "зажечь" всех. Я всегда выступаю противником того, чтобы говорить, что только Путин плохой, а российский народ — "наши братья". Нет, они все в одной лодке — и Путин, и последний грузчик-алкоголик Вася. У них у всех одинаковое мышление — имперское. Исключение составляет очень-очень небольшой процент людей с демократическим мышлением.

Так вот в 2014-2015 годах истерия "Крым-наш" и стремление связать мостом Крым и материковую Россию вдохновляла всех в РФ. Именно тогда эту идею строительства моста стали активно раскручивать.

Но изначально речь шла не просто о возведении моста, по которому пройдут автомобили... Тогда говорилось и о том, что также будет создан "энергомост", в Крым проложат необходимые кабеля. Но с ним как-то не сложилось, потому что оказалось, что энергетических мощностей по соседству — в Краснодарском крае и Ростовской области — не хватало, чтобы реализовать эту идею. Также носились с идеей о том, что по дну Керченского пролива будет пущен какой-то колоссальный трубопровод, которым в Крым будут гнать пресную воду с Кубани.

Все подобные проекты вызывали колоссальный национальный подъем, который всегда нужен диктаторам — они, кроме общего для всех врага, должны иметь и общую для всех победу. Вот и Крымский мост ковался, как "общая победа". Но за годы строительства российское общество несколько остыло к крымской теме — сказались санкции, потери, обнищание… Да и "Крым-наш" уже толком никого не "зажигает" и особой эйфории не вызывает. Потому сегодня включены другие темы — например, "все против России", "все хотят растоптать и уничтожить Россию".

Просто так ввести Крымский мост в эксплуатацию, просто сдать строительный объект было нельзя, потому что это -личный проект Путина. Нужно было заставить россиян поверить, что завершение этой стройки — "победа". Потому пафосной презентацией и торжественным открытием россиянам и крымчанам покажут, какая это большущая победа, чтобы чувство, что Крымский мост — это нечто великое и выдающееся, хоть какое-то время просидело в головах людей. Но — и это пройдет. Крым, как фактор национального единства и подъема, все равно реанимировать в России уже невозможно.

В сообщениях российских СМИ часто подчеркивают, что открытие Крымского моста произойдет на полгода раньше, а не в декабре 2018 года. Они так торопились, вероятно, из-за того, что Путину нужно было начать свой новый президентский срок с какой-то победы, а с победами как-то туговато…

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Как ощутит Крым введение в эксплуатацию Крымского моста, и какие последствия данное событие будет иметь для полуострова? Думаю, пока что Крым не особо почувствует это. Ведь основной эффект должен быть от железнодорожной части этого моста, но ее пока не запускают — железнодорожную ветку Крымского моста планируют открыть лишь в следующем году.

Однако и автомобильным транспортом грузы смогут перевозиться по мосту только через несколько месяцев. Пока что мост открывают только для легкового автотранспорта. Однако у меня возникает вопрос: почему сейчас по мосту могут ездить только легковушки, и почему только через время он будет готов пропускать грузовые машины? Наверное, мост, как говорили в моем детстве, "держится на соплях" — потому-то по нему нельзя пустить ничего, кроме легковушек.

Я так понимаю, что из России по этому мосту максимально направят туристический поток. Причем не исключаю, что это будут делать в императивном порядке, осуществляя давление на внутренние туристические компании, чтобы они часть людей отправляли в Крым, а не в Турцию. Но не следует забывать, что Россия активно расстраивает курорты вокруг Сочи, и Крым не выдерживает конкуренции с ними. Потому поток туристов после открытия Крымского моста, возможно, и возрастет, но несущественно.

А вот для Украины могут быть последствия появления Крымского моста. У нас опасаются, что этот мост будет препятствовать прохождению украинских судов в наши порты. Если это окажется правдой, то перед Украиной откроется колоссальное поле для исков, согласно международному морскому праву.

В любом случае, у этого моста не лучшее будущее, с политической точки зрения. Ведь Крым все равно рано или поздно вернется в состав Украины. Это — неотвратимое событие. Правда, скорее всего, это произойдет уже после Путина.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"