В Киеве на Оболони неизвестные подожгли магазин Roshen

Магазин Roshen / Корреспондент

В воскресенье вечером неизвестные подожгли магазин Roshen на проспекте Оболонском в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники в Нацполиции.

Злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. К счастью никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества.

Начато досудебное расследование и все найденные на месте происшествия вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Напомним, 15 февраля, произошел пожар в магазине Roshen в районе станции метро Позняки.