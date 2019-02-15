В Киеве подожгли магазин Roshen

В Киеве горел магазин Roshen / Фейсбук А.Чудовского

В Киеве в пятницу, 15 февраля, произошел пожар в магазине Roshen в районе станции метро Позняки.

В результате пожара огнем уничтожены два стекла в витрине, вся продукция и мебель внутри остались целыми, пострадавших нет.

Как сообщает Информатор, причиной пожара мог стать поджог.

Очевидцы видели, как к магазину подошел мужчина в военной форме с ведром в руках. Он облил наружную стену магазина жидкостью из ведра и исчез. И сразу после этого здание загорелось.

В настоящее время версия поджога магазина проверяется, добавляет издание.

Сьогодні на Срібнокільській, в магазині #Roshen, сталася пожежа. На щастя, пожежні рятувальники #ДСНС прибули доволі швидко. Інформація про потерпілих встановлюється. Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 15 лютого 2019 р.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный атаковал магазин Roshen.