В Киеве подожгли магазин Roshen

Очевидцы видели, как мужчина облил наружную стену магазина неизвестной жидкостью.
В Киеве в пятницу, 15 февраля, произошел пожар в магазине Roshen в районе станции метро Позняки.
В результате пожара огнем уничтожены два стекла в витрине, вся продукция и мебель внутри остались целыми, пострадавших нет.
Как сообщает Информатор, причиной пожара мог стать поджог.
Очевидцы видели, как к магазину подошел мужчина в военной форме с ведром в руках. Он облил наружную стену магазина жидкостью из ведра и исчез. И сразу после этого здание загорелось.
В настоящее время версия поджога магазина проверяется, добавляет издание.
Сьогодні на Срібнокільській, в магазині #Roshen, сталася пожежа. На щастя, пожежні рятувальники #ДСНС прибули доволі швидко. Інформація про потерпілих встановлюється.Опубліковано Киев Оперативный Пʼятниця, 15 лютого 2019 р.
Напомним, ранее в Киеве неизвестный атаковал магазин Roshen.