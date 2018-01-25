В центре Киева построят Roshen Plaza

Крупнейшая столичная кондитерская фабрика имени Карла Маркса, которая входит в корпорацию Петра Порошенко Roshen, существенно изменит свой функционал.

По словам президента и акционера корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, предприятие реорганизуют в комплекс Roshen Plaza. Об этом топ-менеджер рассказал в интервью изданию Новое время.

"Она потихоньку превращается в памятник. В этом году мы переезжаем в заводское здание, там будет офис нашей компании. Кроме этого, мы хотим дать этой фабрике новую жизнь. Условное название – Рошен Плаза", – сказал он.

Территория фабрики в центре Киева превратиться в пространство для посетителей. Уже в следующем году там начнет работу бесплатный ледовый каток.

Москалевский подчеркнул, что концепция еще полностью не разработана. Однако уже известно, что в комплексе будет работать линия, где каждый желающий сможет увидеть процесс изготовления шоколада.

"Кроме этого, мы хотим создать там нечто вроде технического музея или fab lab – небольшую фабричную мастерскую, где можно изготавливать какие‑то детали на станках", – отметил Москалевский.

Производство продукции в центре столицы, заверил акционер Roshen, является неудобным, поскольку сотрудникам проблематично добраться на работу.

Напомним, владельцем группы Roshen является президент Петр Порошенко. В соответствии с законодательством, он после избрания на высший государственный пост страны обязался продать предприятие.

Как ранее сообщалось, все заинтересованные в покупке компании Roshen в конечном итоге отказались от сделки из-за высоких рисков и украинско-российского кризиса. Управляющий директор всемирно известного банковского дома Rothschild (Ротшильд) по странам СНГ Джованни Сальветти заявил, что решение о размещении доли акций Порошенко в Roshen в формате "слепого" траста –единственный рабочий вариант эффективного отделения от его прав на собственность.

Корпорация была передана в так называемый слепой траст. Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.