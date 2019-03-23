Не было денег на лечение: под Сумами мужчина отрезал себе ногу с гангреной

Владимир Твердохлеб самостоятельно ампутировал себе ногу, чтобы не платить врачам / Фото: Роксолана Макси

В городе Ахтырка Сумской области местный житель Владимир Твердохлеб отрезал себе пораженную гангреной стопу из-за отсутствия денег на операцию в больнице.

Как сообщает местное издание Роксолана Макси, 19 марта мужчина обратился в Ахтырскую центральную районную больницу с жалобами.

Впоследствии пациент из-за отсутствия необходимой суммы на операцию покинул медучреждение и на следующий день ампутировал себе ногу самостоятельно. Отрезанную стопу он выбросил, но вскоре ее нашел пес и принес домой. Хозяин собаки после увиденного срочно вызвал полицию, которая нашла того, кому принадлежит нога.

"У мужчины – запущенная стадия гангрены. На данный момент нога продолжает гнить, и единственное, о чем мечтает Владимир Григорьевич – чтобы ему отрезали конечность. Но из-за трудного материального положения оплатить лечение он не может", - сообщают местные журналисты.

В Ахтырском горсовете подтвердили инцидент, подчеркнув, что после получения в больнице необходимой медицинской помощи мужчина отказался от дальнейшего лечения, хотя "его состояние начало улучшаться".

В горсовете добавили, что даже после самостоятельной ампутации мужчина нуждается в дополнительной операции и ее сделаю бесплатно в случае его согласия.

22 марта Владимира Твердохлеба госпитализировали для оперативного вмешательства, которое в этот раз пройдет в стенах лечебного учреждения.

Напомним, в РФ, в Астраханской области, житель села Пироговка решил отрезать свой половой орган, который якобы инопланетяне испортили вживленным чипом.