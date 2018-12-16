Кириллу "руки-базуки" Терешину могут ампутировать руки

"Руки-базуки" может остаться без рук / freak_slacker_official/instagram

В Москве Кирилл Терешин, известный по прозвищу "руки-базуки", был экстренно доставлен в больницу в связи с плохим самочувствием.

В Instagram знаменитый фрик сообщил, прогноз врачей – неутешителен.

Доктора уверяют, что воспаление от закачанного в тело парня масла может привести не только к удалению рук, но и к смерти. Однако "синтоловый качок" не унывает и надеется, что ампутации удастся избежать.

Терешин долгое время скрывал свое плохое самочувствие. Он активно снимался и продолжал работать. В больницу его забрали со съемочной площадки клипа "Базуки" музыкального трио "Султан ураган".

"Синтоловый качок" сознается, что хотел бы удалить раствор, который находится в его мышцах, но врачи уверяют, что это невозможно. Как утверждают специалисты, отравляющая смесь масел слишком глубоко проникла в мышечные ткани и вызвала фиброз, поэтому единственным выходом может стать ампутация, которая спасет фрика от смерти. Но Терешин от такой радикальной операции пока отказывается.

Ранее "руки-базуки" уже заявлял, что у него серьезные проблемы со здоровьем. На видео, которое бодибилдер выложил на своей странице во ВКонтакте, он заснял себя в ванной, у него из носа текла кровь.