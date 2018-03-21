"Я молюсь Богу, чтобы он уже забрал мою оболочку": "Руки-базуки" заявил, что умирает

Бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", получивший это прозвище из-за накачанных синтолом мышц, заявил, что не может больше терпеть боль, и просит Бога, чтобы из его тела вышел дух.

"Все это хана, я прошу Бога чтобы из моего тела вышел дух, я не могу терпеть боль. Вы люди все-таки в аду будете гореть, кто мне продолжает писать делай дальше, и желать чтобы руки отрезали, я выложил эту новость потому что это не хайп, кто в моем городе живет придите домой спросите у матери все сами увидите, какие же вы грешникие, мне плохо, а вы смеетесь надо мной, что я пытаюсь прохайпиться", - писал Терешин на своей странице во ВКонтаке.

На видео, которое бодибилдер выложил на своей странице во ВКонтакте, он заснял себя в ванной, у него из носа текла корвь.

"Я еле-еле с кровати встал. Я молюсь Богу, чтобы он уже забрал мою оболочку, я не могу больше так мучиться. Капилляры лопаются, я не знаю что делать. Организм так реагирует, что мне остается только полагаться на удачу. Я все загадил", - рассказал Терешин в видео.

Позже он добавил, что такие кровотечения стали для него частым явлением, и организм не выдерживает инъекций, которые Терешин делал в руки.

Парню врачи назначили двухнедельное лечение, он прикладывает к воспаленным рукам лед. Но если это не поможет, ему необходимо будет сделать операцию.

Напомним, житель Пятигорска прославился в конце прошлого года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций синтола.

Ранее "Руки-базуки" рассказал о серьезной проблеме со здоровьем.