"Остается только полагаться на Бога". "Руки-базуки" рассказал о серьезной проблеме со здоровьем

Бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", получивший это прозвище из-за накачаных синтолом мышц, пожаловался на самочувствие.

Он также попрощался со своими подписчиками Вконтакте, отметив, что больше не будет заходить в соцсеть.

"Все, я во "ВКонтакте" больше не зайду, все, забудьте меня. Я два дня лежал на кровати, сейчас еле-еле встал, после того, как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю, что делать. Температура — 38,5, мне остается только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу, — написал молодой человек.

Терешин получил известность после того, как начал выкладывать в сеть фотографии огромного размера мышц, который были накачаны с помощью инъекций синтола.

В январе из-за угроз здоровью и предупреждений врачей о том, что руки, возможно, придется отрезать, Терешин перенес операцию по удалению синтола, вместо которого молодому человеку импланты.

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