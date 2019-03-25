"Мартовский снег": в украинских Карпатах бушевала непогода

На горе Поп Иван Черногорский шел сильный снег / i2.guns.ru

В понедельник утром, 25 марта, в украинских Карпатах гору Поп Иван Черногорский заметало снегом.

Около 07:30 на горе был мороз -1 градус, говорится на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

По его данным, утром на горе Поп Иван была непогода — падал снег, видимость составляла до 20 метров, а ветер был юго-западный, 6 м/с.

На горе Поп Иван Черногорский шел сильный снег / facebook.com/chornogora.rescue112

Напомним, вечером 22 февраля в украинских Карпатах к спасателям обратилась группа туристов численностью 8 человек, которая шла на гору Иван Поп. Спасатели нашли туристов и доставили на спасательный пост, расположенный на горе Иван Поп, среди членов группы были жертвы.