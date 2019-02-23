В украинских Карпатах произошла трагедия

В украинских Карпатах погибли двое туристов / "Сегодня"

В пятницу вечером, 22 февраля, в украинских Карпатах к спасателям обратилась группа туристов численностью 8 человек, которая шла на гору Иван Поп.

Спасатели нашли туристов и доставили на спасательный пост, расположенный на горе Иван Поп, среди членов группы есть жертвы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В ГСЧС добавили, что три туриста получили значительные обморожения, двое их пострадавших погибли.

"По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза жизни отсутствует", — отметили в ведомстве.

Напомним, 25 января в Раховском районе Закарпатской области возле горы Стог (Свидовец) снежная лавина накрыла трех 28-летних киевлян, двое парней самостоятельно выбрались из-под снега, а третий — погиб.