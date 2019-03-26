Смертельная авария на Харьковщине: микроавтобус влетел в легковушку, которую толкали люди

На Харьковщине микроавтобус врезался в легковушку, которую толкали люди, есть жертва / hk.npu.gov.ua

В понедельник вечером, 25 марта, возле села Купьеваха Харьковской области микроавтобус влетел в легковой автомобиль, который толкали три человека, один — погиб, а двое — пострадали.

Авария произошла в 20:19 на автодороге Харьков — Сумы, погиб 22 летний парень, пострадавшие получили переломы и ушибы и были госпитализированы, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

По данным ведомства, на дороге Volkswagen T5 врезался в ВАЗ-2106, который толкали по проезжей части три человека. В полиции добавили, что машины ехали в одном направлении.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

На Харьковщине микроавтобус врезался в легковушку, которую толкали люди, есть жертва / hk.npu.gov.ua

Напомним, вечером 21 марта в Киеве возле станции метро Дорогожичи водитель маршрутного автобуса №155 проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, пострадавших госпитализировали.