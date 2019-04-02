Члена ЦИК нашли повешенной: что известно / tsn.ua

В Сумской области нашли повешенной замглавы участковой избирательной комиссии.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления областной Нацполиции Эльвира Биганова, тело обнаружили на чердаке в доме погибшей.

"В селе Яцине Путивльского района, 29 марта, исчезла женщина (которая была заместителем главы участковой избирательной комиссии – ред.). В тот же день вечером ее нашли родные на чердаке повешенной", – цитирует УНН Биганову.

По утверждению полицейской, "это самоубийство и к выборам не имеет никакого отношения", так как женщина умерла за несколько дней до выборов 2019.

"В кармане женщины мы нашли записку, где она просила никого не винить в ее смерти. Также, стоит отметить, что в семье уже были случаи суицида. Отец повесился, а брат отравился", – пояснила Биганова.

Тем не менее, по данному факту начато уголовное производство по статье Убийство, выясняются обстоятельства дела.

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