Члена ЦИК нашли повешенной: что известно

2 апреля 2019, 20:41

По данному факту начато уголовное производство по статье Убийство.

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Члена ЦИК нашли повешенной: что известно / tsn.ua

В Сумской области нашли повешенной замглавы участковой избирательной комиссии.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления областной Нацполиции Эльвира Биганова, тело обнаружили на чердаке в доме погибшей.

"В селе Яцине Путивльского района, 29 марта, исчезла женщина (которая была заместителем главы участковой избирательной комиссии – ред.). В тот же день вечером ее нашли родные на чердаке повешенной", – цитирует УНН Биганову.

По утверждению полицейской, "это самоубийство и к выборам не имеет никакого отношения", так как женщина умерла за несколько дней до выборов 2019.

"В кармане женщины мы нашли записку, где она просила никого не винить в ее смерти. Также, стоит отметить, что в семье уже были случаи суицида. Отец повесился, а брат отравился", – пояснила Биганова.

Тем не менее, по данному факту начато уголовное производство по статье Убийство, выясняются обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что не стало великого летчика-испытателя. Владимир Терский – последний из созвездия корифеев летного дела, входивших в состав отряда испытателей антоновского ОКБ, сформированного еще в 50-е, 60-е годы прошлого века. Именно они дали путевку в небо многочисленному семейству самолетов от легендарного Ан-2 до непревзойденных гигантов Ан-124 и Ан-225.

В середине марта в Британии нашли повешенным известного экс-футболиста. Бывший футболист найден мертвым в парке, в котором в детстве играл с друзьями.

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самоубийство ЦИК повешенный Сумская область
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