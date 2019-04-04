"Так выглядит смерть": волонтеры показали блиндаж, в котором погибла "Ведьма"

Волонтеры показали фото блиндажа, в котором погибла Яна Червона и Александр Милютин / facebook.com/backandalive

На Донбассе в районе операции Объединенных сил бойцы 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" Вооруженных Сил Украины Яна Червона (позывной — "Ведьма") и Александр Милютин погибли в результате попадания в блиндаж вражеских 152-х миллиметровых снарядов.

Тела погибших оказались на глубине 2,5-3 метра, их вручную доставали военнослужащие, сообщает ТСН.

По его данным, на позицию залетели четыре 152-х миллиметровых снаряда, два из них попали прямо в окоп, в котором были бойцы, а потом противник не подпускал к месту автомобиль, который бы вывез тела погибших — сразу открывал огонь.

В фонде "Вернись живым" показали фотографии блиндажа, в котором погибли Яна Червона и Александр Милютин, и отметили, что "так выглядит смерть".

Напомним, Яна Червона и Александр Милютин погибли на Донбассе 2 апреля. Журналист Михаил Ухман сообщал, что воины погибли в результате попадания в блиндаж вражеской 120-мм мины.

Справка. На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.