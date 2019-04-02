Жертвы обстрела на Донбассе: погибла пулеметчица и доброволец

Ведьма ушла на фронт в 2016, оставив дома двоих детей / Фото: Facebook/Яна Червона

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погибла известная женщина-доброволец из Харькова Яна Червона с позывным "Ведьма" и доброволец Сергей Милютин.

Журналист Михаил Ухман сообщил, что военнослужащие погибли в результате попадания вражеской 120-мм мины в блиндаж.

Информацию о гибели добровольцев подтвердил в Facebook президент Петр Порошенко.

" Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червона и Сергей Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить", - написал глава государства.

Как известно, пулеметчица Яна Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона Донбасс-Украина с сентября 2016 года. Дома, в Харькове, ее ждали муж и двое детей. Червона также была известна, как волонтер. Она активно помогала военнослужащим еще до того, как приняла решение уйти на фронт.

/ Фото: Facebook/Яна Червона

"Я и не жалела о том, что пошла в армию. Это годы, которые научили меня многому — для кого-то, знаешь, школа в жизни чрезвычайно важна, для кого бракосочетание, для кого-то карьера … А для меня война", — рассказывала Ведьма в интервью Цензору.

Как ранее сообщалось, в Запорожье двое детей подорвались на гранате, в результате один из них погиб.