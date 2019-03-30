"Насильственная смерть": во Львове в особняке нашли мертвыми мать и дочь

Во Львове убили двух женщин / Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 29 марта, во Львове мужчина сообщил полицейским, что длительное время не может связаться со своими родственницами, которые живут в Франковском районе города в частном доме, позже правоохранители обнаружили их в жилье мертвыми.

Копы нашли мертвыми двух местных жительниц в возрасте 62 и 82 года, на их телах были следы насильственной смерти, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

Депутат Львовского горсовета, координатор общественной организации Варта-1 Игорь Зинкевич написал в Facebook, что во Львове в особняке по адресу ул. Смелых, 7 обнаружили тела 62 летней женщины и ее 82-летней матери.

По данным корреспондента УНИАН, который ссылается на собственные источники, эксперты предварительно установили, что тела погибших находились в доме около двух недель и начали разлагаться.

Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

/ facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, утром 14 марта в Шевченковском районе Киева нашли тело главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко Александра Бухтатого.