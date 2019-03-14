Смерть сотрудника АП: несостыковки и кровавые подробности

Собраны главные подробности гибели Александра Бухтатого / kiev.informator.ua

В Шевченковском районе Киева в четверг утром, 14 марта, на ул. Багговутовской возле недостроенной церкви прохожие нашли мертвым мужчину.

Позже выяснилось, что умерший — Александр Бухтатый, он работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко.

У мужчины была разбита голова и руки были в крови, писал Информатор, ссылаясь на слова медиков, а в полиции утверждали, что на теле судебно-медицинский эксперт не нашел следов насильственной смерти.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало говорил, что на теле Бухтатого есть кровь, ее происхождение установит судмедэкспертиза.

Возможная причина смерти сотрудника администрации Порошенко

Потом появились результаты вскрытия — предварительной причиной смерти назвали хроническую ишемическую болезнь сердца, однако также у него нашли перелом костей носа. Кроме того, у чиновника пропал мобильный телефон.

Несмотря на то, что по предварительным данным Бухтатый мог умереть естественной смертью, правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Задержание мужчины с телефоном погибшего сотрудника АП

Возле погибшего сотрудника АП камеры засняли двух мужчин, правоохранители установили их личности и доставили в управление полиции. У одного из мужчин нашли мобильный погибшего, его задержали.

Реакция Порошенко на убийство сотрудника АП

Президент выразил глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью Бухтатого.

"Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", — отметил глава государства.