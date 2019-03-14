Убийство сотрудника АП в Киеве: названа возможная причина смерти, есть задержанный

14 марта 2019, 15:55

Возле погибшего сотрудника администрации Порошенко камеры засняли двух мужчин, их нашли копы.

В Киеве сотрудник АП мог умереть от хронической ишемической болезни сердца
В Киеве Александр Бухтатый мог умереть от хронической ишемической болезни сердца / kyiv.npu.gov.ua

Сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, найденный мертвым возле церкви в Шевченковском районе Киева, по предварительным данным, скончался от хронической ишемической болезни сердца, но окончательная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

У мужчины нашли перелом костей носа, сообщили в Главном управлении Нацполиции со ссылкой на результаты вскрытия тела.

По данным правоохранителей, мобильный телефон погибшего пропал. Позже мобильный нашли у одного из мужчин, которого камеры засняли возле погибшего, его уже задержали.

"Правоохранители также установили двух мужчин, камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего…", — отметили в полиции.

Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева на ул. Багговутовской возле недостроенной церкви нашли тело сотрудника Администрации президента Петра Порошенко по работе со СМИ Александра Бухтатого. 

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Киев убийство Александр Бухтатый
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