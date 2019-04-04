Умер подрывник авто украинского разведчика, стали известны детали покушения

Взорванный автомобиль / informator.ua

В Киеве не приходя в сознание в больнице скончался мужчина, получивший многочисленные ранения в результате взрыва при попытке закладки взрывчатки в авто.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, мужчина утром 4 апреля, около 3 часов 17 минут, пыталось установить взрывчатку.

"Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства указанный человек получил многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести от которых скончался в больнице, не приходя в сознание", – говорится в сообщении.

Следствие ведет Главное управление Национальной полиции в Киеве, процессуальное руководство поручено Главной военной прокуратуре.

Нардеп Игорь Мосийчук, в Facebook рассказал, что погибший оказался гражданином Киргизии. Взрывное устройство, по его словам, сработало именно в момент его установки под автомобиль. Нардеп также добавил, что офицер ГУР МО Украины К. в автомобиль которого сегодня пытались установить взрывчатку ранее работал заместителем полковника Максима Шаповалова, взорванного российскими диверсантами 27 июня 2017.

В свою очередь, советник председателя СБУ Ярослав Антоняк обнародовал в Facebook фото татуировок подрывника.

Фото татуировок подрывника / Фейсбук Я.Антоняка

"Интересный такой сепарок пробовал сегодня ночью украинского разведчика взорвать. Татухи: Тигр-ягуар, солнце-маори. Может, даже кадровый и заведенный сюда хз какими путями. Но бывают и неконтролируемые подрывы. И без рук остаются сами подрывники", - подписал он фото.

Фото татуировок подрывника / Фейсбук Я.Антоняка

Напомним, в 2017 году в центральном жилом квартале Мариуполя взорвали автомобиль, в котором находился украинский полковник Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он скончался в автомобиле скорой помощи.

В то же году в Соломенском районе Киева подорвали Mercedes, погиб генерал-майор Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, произошедшее признали терактом.