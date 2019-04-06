Российские корабли постреляли ракетами в акватории Черного моря

РФ устроила стрельбы в Черном море / РИА Новости

В акватории Черного моря отряд кораблей Черноморского флота ВМФ России провел ракетные стрельбы.

Как передает Радио Свобода, кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", которые непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. Они принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

Отметим, что пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об учениях.

Напомним, ранее в Одесской области на полигоне успешно завершились испытания крылатой ракеты Нептун.